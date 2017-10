No soy la causa de la división del PAN, soy la consecuencia: Zavala

La ex primera dama y ex diputada federal, Margarita Zavala, aseguró este lunes que no tiene reclamos ni siente que el Partido Acción Nacional (PAN) quedó en deuda con ella, luego de que el viernes pasado renunciara al instituto político para buscar una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

En entrevista televisiva para Despierta, la aspirante presidencial dejó en claro que su separación del PAN se debe “a un asunto de fondo”, pero insistió en que está agradecida con los 33 años en que estuvo involucrada con el partido.

“Pedí reglas claras y condiciones democráticas, llevamos 2 años sin un solo militante nuevo porque se cerró el padrón, no hay renovación ciudadana” en el PAN, lamentó Zavala Gómez del Campo.

Además, apuntó que buscó en varias ocasiones al presidente de su partido, Ricardo Anaya, para hablar sobre el proceso de elección de candidato del Frente Ciudadano por México (formado por PAN, PRD y PT), pero el martes pasado Anaya Cortés le hizo saber que no habría proceso interno.

En su opinión, dicha actitud sólo beneficia al Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Le diría a Anaya que lo que ha beneficiado al PRI es tu posición como jefe nacional del partido (pues) un jefe debe dirimir controversias y no profundizarlas”. Además, indicó: “no soy la causa de la división (en el PAN), soy la consecuencia”.

Por otro lado, calificó como “una barbaridad” que su salida del PAN se deba a un pacto entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para impulsar su candidatura a la Presidencia, pues a lo largo de su carrera ha demostrado “ser de oposición”.

Sobre los dichos del ex aspirante presidencial Emilio Álvarez Icaza, quien señaló que varias candidaturas independientes sólo fragmentan al electorado y benefician al PRI, pidió “que nos conceda algo de autonomía” y agregó que “lo que beneficia al PRI no es muchos candidatos, al contrario, el país necesita muchas alternativas”.

A pregunta expresa sobre su independencia de partidos políticos, indicó: “nadie es independiente. Lo digo claramente: yo traigo los valores del PAN, no estoy cambiando de color”.

Ahora, señaló, dejará atrás las disputas con el panismo para enfocarse en la recaudación de las más de 860 mil firmas necesarias para obtener su registro como candidata presidencial. Incluso, aclaró que no le pidió a ningún panista su renuncia para acompañarla en su campaña, lo que incluye a su esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Fuente: SDP Noticias