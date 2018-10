No soy dictador, ni voy a destituir a ningún gobernador: López Obrador

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció, durante una gira por el estado de Hidalgo, las principales actividades que sostendrá el próximo 1 de diciembre, fecha en que iniciará su encargo como presidente constitucional, entre las que destaca la realización de un festival.

En un mitin en la Plaza Juárez de Pachuca, López Obrador explicó que la mañana del 1 de diciembre acudirá al Palacio Legislativo de San Lázaro para jurar y que le sea colocada la Banda Presidencial.

Posteriormente recibirá en Palacio Nacional a los jefes de Estado que acudan a la ceremonia.

En su mensaje, en el que invitó a los hidalguenses a viajar a la Ciudad de México para la toma de posesión, el próximo presidente destacó que por la tarde noche del 1 de diciembre se realizará un festival cultural y musical para celebrar el inicio de la cuarta transformación para el país.

“NO SOY DICTADOR”

Por otra parte, ante miles de simpatizantes congregados en el centro de Pachuca y luego de escuchar las exclamaciones de los presentes que exigían la salida de Omar Fayad del gobierno estatal, el presidente electo de México afirmó no ser un dictador, ni pretender la destitución de ningún gobernador.

Yo no soy un dictador, yo no destituyo a nadie, es el pueblo, el sí destituye a los gobernantes”, dijo López Obrador.

El tabasqueño pidió no atender un interés de grupo a los asistentes y pensar en el interés fundamental de su administración que es la cuarta transformación.

No podemos actuar de manera arbitraria, acuérdense, estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, yo no soy cacique”, reiteró.

El mandatario electo resaltó que en su administración se pretende trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales.

En su mensaje, el tabasqueño hizo diversos compromisos con la población, entre ellos la apertura de dos nuevas universidades, una en el municipio de Huasca y otra en Chilcuautla.

Además de la reapertura de la Normal Rural Luis Villareal El Mexe.

También –continuó- para todos los que estudian preparatoria en Hidalgo que –estimo- suman alrededor de 120 mil jóvenes “van a tener una beca de 800 pesos mensuales”.

Refrendó su compromiso de que ningún apoyo se entregara por intermediarios, sino de manera directa a cada beneficiario.

Además, reiteró la cancelación de “la mal llamada reforma educativa” y anunció que el próximo secretario de Educación Pública, Esteba Moctezuma, acudirá a Hidalgo a la realización de foro para el nuevo modelo educativo que se pretende impulsar.

Fuente: Excélsior