No seré traidor como Fox. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que no se manchará de corrupción como Enrique Peña Nieto, Presidente de México.

“No voy a pasar al historia como Vicente Fox, traidor a la democracia. No voy a pasar a la historia como Felipe Calderón que se robó la Presidencia y convirtió al país en un cementerio. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto”, dijo desde León, Guanajuato.

“No quiero pasar a la historia como Santa Anna que entregó más de la mitad del país. No voy a pasar a la historia como Porfirio Díaz. No voy a pasar a la historia como Carlos Salinas, el padre de la desigualdad moderna y el responsable de la actual tragedia nacional”, continuó el tabasqueño.

Y agregó. “Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no voy a fallarles; voy a cumplir todos los compromisos. No se van a decepcionar, se los garantizo. Voy a pasar a la historia como un buen Presidente”.

También hoy, López Obrador pidió a las fuerzas armadas que dejen de “ametrallar a diestra y siniestra”.

El mensaje del tabasqueño se envía un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmara que la familia que viajaba en un vehículo y que fue asesinada en un libramiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí quedó bajo fuego aéreo desde un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar).

“Creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tienen que usarse la inteligencia, no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra”, señaló desde Irapuato, Guanajuato.

“Yo sé que a veces responden los soldados y marinos, porque a veces son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia, no seguir con el uso de la fuerza queriendo resolver el problema de la inseguridad y la violencia”, indicó.