“No se ve que investiguen”: habitantes del lugar de la negociación del rescate de Norberto

Seis días de la última negociación del rescate de Norberto Ronquillo, fijada en un lavado de autos de Calzada de las Bombas y en un predio que se ubica enfrente, en torno a la Unidad Habitacional CTM Culhuacán IXA, en la colonia Cafetales de la Ciudad de México, la única presencia policial que ayer llamó la atención de los habitantes y vecinos de la zona fue la de una patrulla, pero apócrifa, ya que en la zona se graba una serie de una productora internacional, informó Excélsior.

En tanto, ni peritos ni personal de la Procuraduría o de la Secretaria de Seguridad Ciudadana han llevado a cabo investigación de campo en el lugar, de acuerdo con testimonios de vecinos y comerciantes consultados por Excélsior.

“No, no he visto ningún perito o gente que esté investigando, que se baje a preguntar, no, nada; nada más pasan las patrullas de siempre y hacen su rondín de siempre, pero hasta ahí nada más. No ha venido ningún personal a investigar”, dijo en entrevista Fernando, comerciante del lugar que tiene su negocio a no más de 25 metros del predio donde la familia de Norberto dejó 500 mil pesos.

De acuerdo con declaraciones de familiares del joven, el monto se dejó en las primeras horas del 5 de junio, ya que así lo habían pactado.

En un recorrido realizado por este diario se pudieron observar seis cámaras de vigilancia de establecimientos, incluido el autolavado, así como en un edificio contiguo que aloja una llantera, en un colegio cercano y en una autoboutique. Además, hay otra en el Cecati 157, la cual apunta hacia Calzada de las Bombas.

Todas estas cámaras se localizan en un perímetro de 100 metros a la redonda y existen dos más del C5 a no más de 100 metros del punto donde fue arrojado el efectivo.

Consultada al respecto, la Procuraduría capitalina informó que se habían recabado algunos “indicios, testimonios y videos”, pero no abundó más; mientras, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijeron que “como primer respondiente no se encontró nada en el lugar donde se llevó a cabo la última negociación para liberar a Norberto”.

Ayer por la mañana, la procuradora, Ernestina Godoy, señaló en entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio, con Pascal Beltrán del Río, que los policías que trasladaron el vehículo del joven al domicilio donde vivía con sus tíos, apenas unas horas después del secuestro, serían interrogados.

Los policías el día de hoy están citados para que nos aclaren y tengamos toda la información y, con mucha precisión, la razón por la que trasladaron el vehículo al domicilio de la familia y no lo pusieron a disposición de peritos o del MP”, dijo.

Se trata de tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: el mando Luis Enrique Gutiérrez Ceballos y dos policías más, Héctor Ulises Herrera y Carlos Hernández Santa Cruz. Este último es un policía auxiliar que hace unas semanas fue integrado para reforzar el programa de cuadrantes en la zona de Tlalpan.

La procuradora también dijo que estaban a punto de recibir material de una cámara de videovigilancia privada para disponer de evidencias, ya que la más cercana del C5 no sirve.

También dijo que desconoce por qué esa herramienta está descompuesta y desde cuándo.