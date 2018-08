“No pretendo ningún cargo [con AMLO]. Ya tengo muchos cargos de conciencia”, afirma Bejarano

El polémico René Bejarano Martínez rechazó que vaya a tener un cargo dentro de la estructura de la próxima administración federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

No lo hará ni en el manejo de recursos, ni en ningún otro cargo, aclaró. Lo anterior, luego de que esta semana circulara en varios medios que Bejarano alistaba una estructura nacional que vigilaría los programas sociales de López Obrador.

Bejarano Martínez aseguró que no está afiliado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Nadie me ha ofrecido ni yo he pedido ningún cargo, yo no necesito y me estorbaría para mis actividades” , añadió en conferencia de prensa la mañana de este jueves.