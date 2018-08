No pararán programas sociales durante cambio de gobierno

Pese a los cambios de administración que se avecinan, los programas y acciones institucionales no se pueden detener, por lo que tiene que garantizarse la continuidad de los servicios públicos que se ofrecen como salud y asistencia social, afirmó el contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico.

“Vienen cambios en la administración. Nuevas formas, vienen nuevos gobiernos, pero sigue el mismo sentimiento, el gobierno de la ciudad no puede detenerse, tiene que seguir brindando los servicios: salud, educación, los programas sociales, esos no se detienen y no obedecen a cuestiones o caprichos políticos, es un acto que garantiza la gobernanza en nuestra ciudad”, afirmó.

Al dirigir un mensaje en la inauguración de la Primera Feria de Servicios para la Red de Contraloría Ciudadana, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México, a la que asistieron la mayor parte de los mil 300 contralores ciudadanos que existen, afirmó que con la nueva Constitución de la capital se tendrá reconocimiento constitucional a esta figura que contribuye en la vigilancia del actuar y el cumplimiento institucional.

Destacó que esta feria se realizó en homenaje y reconocimiento a esta red, que son ciudadanos que trabajan de manera honorífica y su principal labor es de supervisión y vigilancia de los procedimientos administrativos.

Entre otras acciones supervisan procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relativos a licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas, así como la participación en el mejoramiento barrial, vigilancia y supervisión del presupuesto participativo y la revisión en la entrega gratuita y sin condiciones de agua potable a través de pipas.

Añadió que el trabajo de esta red de contralores no puede ser omiso, pues ellos representan una importante influencia para la toma de decisiones.

Debido a lo anterior, se han reconocido sus derechos en la Constitución de la Ciudad de México, por lo que la Ley de Participación Ciudadana deberá de abrogarse y crearse una nueva legislación secundaria que fortalezca a la figura de los contralores sociales, sobre todo en el tema de poder de decisión para que sean parte de los procedimientos.

Rovelo Pico aprovechó para instruir a las instancias correspondientes para que atiendan lo más pronto posible las quejas, pues en lo que va del año se abrieron mil 40 procedimientos de adjudicación en general y 344 de obras públicas; se han ingresado 160 casos al Sistema de Denuncia Ciudadana y la Contraloría General con el fin de sancionar en los casos de faltas comprobadas.

El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Alejandro Piña Medina, explicó que esta feria es en homenaje a los contralores sociales para acercarles y facilitarles los servicios que ofrece la capital.

Precisó que más de mil contralores ciudadanos trabajan de la mano con la ciudad, y por eso hoy se abre este espacio para que puedan conocer de manera directa los programas que tiene la Ciudad de México y puedan ser beneficiarios ellos y sus familias.