‘No necesito ser intelectual’: Sergio Mayer

Para estar en la Co­misión de la De­fensa “no necesitas ser militar” ni tam­poco ser intelectual para estar en la de Cultura, dice el exintegrante del gru­po musical Garibaldi y actor Sergio Mayer Bretón, ahora convertido en presidente de la Comisión de Cultura y Ci­nematografía de la Cámara de Diputados. El legislador por Morena ha pasado de la por­tada de las revistas de espec­táculos a encabezar el órgano que definirá el rumbo de la cultura en San Lázaro en los próximos tres años y promete que escuchará a todos.

Vamos a tener diálogo con todos y si, evidentemente, hay quienes consideran que por ser actor no estás dentro de la parte cultural es muy respeta­ble; no necesariamente para estar en la comisión… quien va llevar la batuta del tema es la secretaria de Cultura, Ale­jandra Frausto, y cada uno de los secretarios en los estados. Mi labor y compromiso es ver la parte legislativa. Estaré tra­bajando con el proyecto de Alejandra y no tiene ningún problema, no necesariamen­te para estar en la Secretaría de la Defensa necesitas ser militar, por poner un ejem­plo”, dice.

Mayer ha llegado a la Co­misión de Cultura entre trom­picones, luego de que dicha comisión ya había sido asig­nada al Partido Encuentro So­cial (PES), en donde se apuntó el diputado Ricardo de la Peña Marshall. Mucho antes el ex­Garibaldi había levantado la mano y el miércoles pasado, cuando algunos integrantes de la comunidad cultural ma­nifestaban su rechazo en re­des sociales por la asignación al PES, encontró la oportuni­dad de quedarse con la comi­sión que tanto anhelaba.

Ese día, un grupo de miembros de la farándula como Sandra Seledón y Do­brina Cristeva —que entraron al Palacio Legislativo gracias al acceso que les dio el dipu­tado de Morena—, se mani­festaron en contra de que el PES encabezara Cultura (Ex­célsior 26/09/2018). Dentro de San Lázaro trabajaba ese grupo a favor de Mayer y afue­ra, en las redes sociales y sin saberlo, operaban a su favor editores como De­borah Holtz, quien incluso promovió una recolección de firmas en la plata­forma Change.org y otros analistas, exfuncionarios e intelectuales.

Quien también formó par­te, como estríper, del espectá­culo Sólo para mujeres, ataja las críticas que ponen énfasis en su pasado ligado al entre­tenimiento: “Es válido, todo mundo puede tener opinión… lo raro de esto es que de re­pente te descalifiquen sin sa­ber el trabajo que vas a hacer. A mí me parece que el com­promiso que se tiene es real y lo vamos a seguir trabajando; la labor que vamos a hacer hablará por mí, yo no ten­go que estar respondiendo ni contradiciendo ninguna de las afirmaciones que hagan al respecto”, afirma.

—A usted se le reconoce sobre todo en el espectácu­lo, pero ¿cuál diría que es el campo de la cultura que do­mina para trabajar a su favor?, se le in­siste durante la en­trevista que ofrece a Excélsior. “No sé qué respuesta es­tás esperando, pero acabo de decir que tenemos un com­promiso con toda la comuni­dad de la cultura y artística, y eso es lo que vamos a ha­cer; vamos a escuchar a to­dos, vamos a ver cómo está el tema de la Ley de Cultura, es un tema que tenemos que ver, pues no se ha sacado el reglamento”.

De 52 años, Mayer estudió administración de empre­sas, es originario de la Ciudad de México y, antes del grupo Garibaldi, que popularizó te­mas como Banana y Que te la pongo, formó parte del gru­po Chévere. El diputado se ha desempeñado también como actor de telenovelas y pelícu­las; en su faceta como em­presario es responsable de haber concretado conciertos en México de artistas como Bob Dylan y Lana del Rey. An­tes, otros actores e integran­tes de la farándula formaron parte de la Cámara, como la actriz Irma Serrano o Carmen Salinas, el músico Filemón Arcos (del grupo Los Joao) y Armando Báez, quien sigue siendo líder de los trabajado­res de la música.

PRIMER PASO

Mayer dice que su primera ac­ción al frente de la Comisión de Cultura será presentar un punto de acuerdo para exhor­tar al Ejecutivo federal a que emita el Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que debió quedar listo 90 días después de su publicación en el Diario Ofi­cial de la Federación. El actor también asegura que conoce el estatuto, pero no aventura a señalar dónde debe ser modi­ficado o si permanecerá como se aprobó. Tiene el guión es­tudiado y vuelve a apelar al abstracto que significa “toda la comunidad cultural”.

Vamos a ver con quienes proponen las modificaciones, no es un tema que nosotros vamos a decidir; por eso se­remos incluyentes, para que toda la comunidad cultural opine y nos diga dónde tene­mos que hacer las modifica­ciones a la ley. De eso se trata, porque cuando se hizo la ley no fueron incluyentes con toda la comunidad, hay que ser muy cuidadosos y respe­tuosos con todas las expresio­nes del ámbito cultural”, dice.

Asimismo, explica que para el sector se prevé un pre­supuesto de 14 mil millones en 2019. “Nunca será sufi­ciente en ninguna comisión y en ningún rubro, desde luego, pero tenemos que sentarnos a ver los presupuestos, a ver con la comisión también qué es lo que se va a necesitar. Ape­nas ayer (miércoles 26) a las tres de la mañana se decidió el tema de la comisión y tene­mos mucho trabajo por hacer, mucho por aprender. Yo estoy consciente de que tenemos mucho trabajo por hacer y por eso la intención es incluir a todo mundo”, insiste.

Después del Reglamen­to de la Ley, agrega, “vamos a impulsar programas de coor­dinación que vayan con el ámbito cultural, vamos a ha­cer también programas don­de tengamos que ver con los empresarios, porque yo fui empresario, y podamos ver los temas de Hacienda y los temas de impulso al tema económico cultural. Hay mu­chos proyectos: apoyar a cada uno de los estados, trabajar en nuestra identidad, nues­tra cultura nacional, nuestra música, artes, arquitectura, hay muchísimos temas”, dice, aunque no señala “los cómos”.

Mayer también esgrime el discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obra­dor, y dice que extender la cultura a todos es un acto de justicia, que no debe seguir viéndose de manera elitista: “El sector cultural se sentía muy relegado y muy olvidado es por eso que de alguna ma­nera levantó la voz y pidió que la comisión regresara a More­na; la cultura ha sido o había sido moneda de cambio y no había sido tomada en cuenta como tenía que ser; hoy en día la gente de la cultura, ese gre­mio tan maravilloso, levanta la voz y logra algo interesan­te que es que se le tome en cuenta, desde ahí partimos y ya veremos todo lo que se va a implementar y lo que va a im­plicar”, remata.

Fuente: Excélsior