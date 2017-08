No mereces México, responde Fox a AMLO

Vicente Fox respondió a Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que cuando llegue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la Presidencia en 2018, el guanajuatense ya no recibirá su millonaria pensión.

“¿A quién quieres engañar?”, cuestionó el ex presidente mexicano al tabasqueño, y le pidió una explicación sobre cómo se ha mantenido en “campaña” por más de 10 años.

Vicente Fox remató: “No mereces México”.

Horas antes, en Querétaro, Obrador pidió al guanajuatense que se prepare psicológicamente porque perderá la pensión que recibe.

“Fox anda muy sácale punta, diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que haya un cambio, porque no va a permitir el cambio, que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales”, sentenció el líder de Morena.

