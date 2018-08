“No me pasen por chaira a Tatiana”: Manuel Clouthier

ex candidato a Senador independiente por Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo, aseguró que su hermana, Tatiana Clouthier “no es chaira” porque “tampoco le gustó la designación de Bartlett como titular de la CFE”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el hijo de Manuel Clouthier del Rincón “Maquío”, expuso que su hermana, que fungió como coordinadora de campaña de AMLO “tiene los tamaños para decir lo que no le parece”.

“A mi hermana tampoco le gustó el nombramiento de Manuel Bartlett y lo dejó de manifiesto, ella tiene los tamaños para decir lo que no le gusta, no me la pasen por chaira”, indicó.

Clouthier Carrillo ha dejado en claro desde ayer vía Twitter que la designación de Bartlett como titular de la CFE ha sido “una ofensa para su familia”.

Incluso, acusó a Alejandro Gutiérrez Barrios y Carlos Salinas de Gortari de matar a “Maquio” y a Bartlett de reprimirlo y “robarse la elección”.

Sin embargo, acotó que “disfruta” manifestarse contra el personaje.

“Estoy gozando dándole chingazos porque es una antítesis de los valores democráticos que el próximo gobierno debería representar”.

Fuente: SDP Noticias