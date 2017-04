¡No manchen! no me vendo por 500 mil pesos: AMLO

Durante un acto celebrado en el municipio mexiquense de Ixtapaluca, el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la candidata al gobierno de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, indicó que los 500 mil pesos que presuntamente le fueron entregados a la ex candidata de su partido a la localidad de Las Choapas, Veracruz, “es muy poco de mochada”.

“Que no manchen, es muy poco. Cómo Yunes me va a mandar 500 mil pesos”, indicó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de que expuso que “cuando menos”, el gobernador de Veracruz debe escriturarle “su departamento de lujo en Nueva York”.

“Chong tiene una mansión en Las Lomas de Chapultepec pues ese sí sería un buen moche o que Peña me traspasara la Casa Blanca, pero no, no van a poder con nosotros”, abundó López Obrador y apuntó que dichos personajes están muy “sácale punta”, aunque reiteró que él no se mancha “ni cruzando un pantano”.

“Están tirando lodo estos corruptos queriendo mancharnos, hace poco grabaron a una candidata de Las Choapas, Veracruz, recibiendo dinero que me iba a entregar a mí, o sea, para que me lo entregara, un buen dinero, me iba yo a vender por 500 mil pesos. Imagínense, buen billullo, me mandas esas mochadas, no me llega, yo creo que aplican el pica ojo famoso en el hampa del periodismo”, recriminó el político tabasqueño.

Aseguró que “están muertos de miedo y hasta me mandan ‘moches’ con el corrupto de (Miguel Ángel) Yunes, (gobernador de Veracruz) que difunde (Miguel Ángel Osorio) Chong, el fontanero de la mafia en el poder, en ‘El Universal’ y otros medios”.

Finalmente afirmó que “están muy nerviosos porque la maestra Delfina va arriba en todas las encuestas y por eso ya desataron la guerra sucia”.

Fuente: SDP Noticias