No luché para convertirme en alcahuete de corruptos: López Obrador

Ante los casos de corrupción que se conocen en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será cómplice de ellos ni solapará, ni será “alcahuete” de quienes los cometan.

Al abordar el tema de la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) que permitió que la empresa perdiera recursos y competitividad, el titular del Ejecutivo afirmó que esa y otras instituciones estaban llenas de lo que calificó como “bandoleros”.

Estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos.

“No luché, ni me apoyó la gente para llegar aquí para convertirme en alcahuete de corruptos. Cero corrupción, cero impunidad”, recalcó López Obrador en su rueda de prensa matutina del domingo.

Cuestionado sobre la presunta responsabilidad de dirigentes sindicales petroleros, entre ellos, Carlos Romero Deschamps, en el robo de combustibles producidos por esa empresa, dijo que si ya existen investigaciones deben continuarse.

En caso de que alguien tenga información sobre responsabilidad de dirigentes sindicales o de funcionarios de Pemex en el robo de los hidrocarburos, deben denunciarse

Es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos.

Si a mí me dice un funcionario algo en una reunión, supuestamente privada sobre un ilícito, mi respuesta es: ‘Actúe, proceda’. Porque si no me convierto en cómplice”, aseguró el presidente.

Un caso de la corrupción en que se vio envuelta Pemex, explicó, fue la adquisición de carro tanques de Ferrocarril para el traslado de combustibles. Se dio el anticipo por 400 millones de pesos; sin embargo, los carros cisterna no fueron entregados. La denuncia presentada por Pemex fue mal elaborada y los tribunales locales de la Ciudad de México se limitaron a dar parte a la propia Pemex.

El caso no se siguió; sin embargo, la actual administración lo retomará.

Sí actué al interior para que se proceda, porque si no ya soy cómplice si me quedo callado.

Vamos a limpiar al país y que ya, de una vez, se sepa, se escuche bien: No vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción”, sentenció el presidente.

Insistió en que en su lucha contra la corrupción no dará ni un paso atrás y eso incluye al robo de combustibles.

Fuente: Excélsior