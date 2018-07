“No lo voy a pelar hasta que asuma el cargo”: ‘El Bronco’ sobre AMLO

Argumentando que en las reuniones de la Conago no se resuelve nada, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, justificó su ausencia al encuentro con el virtual ganador de la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que ya no acudirá a ese tipo de eventos.

Al cuestionarle por qué anteriormente sí asistía, Rodríguez Calderón dijo que sólo iba a pasearse y divertirse.

“(Fui) para irme a pasear y para divertirme, la Conago no resuelve nada, no volveré asistir a la Conago en tanto no haya un tema de responsabilidad en la Conago, la Conago no está en la Ley, los acuerdos que tenemos ahí ni siquiera se cumplen.