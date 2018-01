No le voy a dar batalla a AMLO… Le voy a ganar: Margarita Zavala

La precandidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que no sólo le “dará batalla” a Andrés Manuel López Obrador, sino que lo vencerá.

Luego de que el precandidato de la coalición “Juntos haremos historia” declarará que la exprimera dama “le puede dar batalla”, Margarita Zavala respondió en su cuenta Twitter que “no le voy a dar batalla a @lopezobrador_. Yo le voy a ganar”.

Este miércoles, la expanista realizó una gira en Quintana Roo en la que manifestó su indignación por la utilización de los recursos públicos para beneficio de grupos políticos, así como lo denunciara el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“En este caso la utilización es la amenaza, no entregar recursos y en ese sentido es muy serio… Yo estoy indignada con ello, como también el propio Javier Corral denunció que gobernadores y alcaldes no podían pronunciarse a su favor porque desde la dirigencia del PAN u otro partido político los presionan y no les dan dinero”, señaló.

En entrevista con medios de comunicación, sostuvo que la población está “cansada” que se utilice el dinero público para fines personales y para presionar y amenazar, no así para la construcción de un bien público.

“Desde luego espero que la PGR sea seria en la investigación, administración y persecución”, comentó.

Fuente: Vanguardia