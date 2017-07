No le temo a competir por candidatura: Rafael Moreno Valle

“De esa forma, si gana alguien ajeno al PAN, quiere decir que era mejor que nosotros. Y, obviamente, tendríamos que hacer acuerdos previos para tener un gobierno de coalición y tener la inclusión y la suma del capital político de todos los participantes”, expresó el panista.

Asimismo, aseguró que no teme a competir por la candidatura para la Presidencia en una elección primaria.

“Siempre lo he hecho. Siempre, los puestos que he ganado, han sido con base en el apoyo de la gente, y por lo tanto yo estoy listo. Mi abuelo decía que quien no puede lo menos, no puede lo más”, expresó.