No había visto tanto odio en el PAN: Margarita Zavala

Margarita Zavala Gómez del Campo no se dijo sorprendida de la crisis que atraviesa su partido, porque, acotó, no es la primera vez que ésta aflora ni es la más grave, pero sí es en la que más odio ha percibido.

En una entrevista con 24 HORAS, reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) “lleva mano para (proponer candidato a) presidente” en el Frente Ciudadano por México, según le comentó Ricardo Anaya, líder del albiazul, lo cual consideró lógico, pero urgió a dar claridad al asunto; de lo contrario, advirtió, “todos los arreglos en lo oscurito” son posibles.

Sostuvo que no le afecta, sino la fortalece tener de pareja al ex presidente Felipe Calderón y aclaró que de llegar a Los Pinos quien tomará y se hará responsable de las decisiones de gobierno será exclusivamente ella y su equipo de trabajo.

¿Por qué y para qué quiere ser presidenta de México?

Conozco al país como ningún otro lo conoce, sé sus sentires, sus pesares, sus alegrías, he visto vencer adversidades, lo conozco hasta el último rincón y sé el México qué es, pero sobre todo el México que puede llegar a ser.

¿Qué tendría como candidata que no tendría Moreno Valle o Ricardo Anaya?

De entrada el conocimiento del país. La experiencia que tengo desde la oposición, fui parte de la transformación democrática del país, vi todo el trayecto democrático y fui diputada. He estado en los momentos decisivos de la historia reciente de México y eso da una enorme experiencia que no te da el currículum y mucho menos otros papeles.

El PAN está dividido, en crisis, ¿cuál es su diagnóstico en este momento?

Conozco al PAN desde hace mucho tiempo y ha tenido muchos momentos difíciles, quizá distinguiría que en aquellos momentos, a lo mejor más difíciles y más en crisis, no vi que se llamaran traidores, no vi tanto odio, tanta injuria; y eso me preocupa.

¿Identifica una guerra sucia en el PAN?

No exactamente. Lo que pasa es que la reacción a la división fue fuera de lo común, nos da una señal de alerta con respecto al PAN y lo que se ha vivido últimamente también es el reflejo de la falta de liderazgos.

¿Ha hablado recientemente con Ricardo Anaya?

La relación cuando nos hemos visto es buena. Ha habido una serie de cosas en la semana pasada, ha sido una semana fuerte para el país y no sólo para el PAN.

Se ha dicho que lo importante del Frente es la agenda, la plataforma, no tanto el candidato, ¿concuerda?

Eso se oye muy bonito, pero no es tan cierto, en política no tiene uno por qué aislar la plataforma del candidato o la candidata. Llevo muchos años en política haciendo la campaña de otros y de otras, y sé leer perfectamente las encuestas, y no hay otro elemento objetivo que pueda decir quién es la más competitiva si no es una encuesta y así se ha utilizado por el PAN durante los últimos cinco años.

¿Estaría únicamente por la encuesta?

Creo que la encuesta es lo mejor, porque así se ha actuado por Acción Nacional con buenos resultados, pero también creo que la encuesta no les va a gustar hasta que salgan otros arriba. Entonces si no les gustan las encuestas por los resultados, también podemos hablar de una abierta a los ciudadanos. Hablemos de ella; pero hablemos.

¿Urge?

Las elecciones son en julio de 2018, pues ya podemos estar pensando en que algo tenemos que definir. No pongo el ultimátum, pero sí el problema que representa para Acción Nacional la indefinición, que si se hubiera hecho, no hubiéramos entrado a estos niveles de división.

¿Puede haber inconformidad de los que no sean postulados por el Frente?

Es importante ser claros. Díganme con claridad las cosas: como quieran quiero, pero que me diga qué es lo que se quiere y cómo. Para mí es importante que llegue el PAN con su identidad; sin haber cedido decisiones que le corresponden a un partido.

¿Hay acuerdo entre los aspirantes?, ¿si no quedo yo, nos sumamos?

No. Hasta el momento ha sido sobre todo un asunto cupular, y con una reunión con ciudadanos, no ha habido más, no hemos sido realmente informados, no ha habido grandes pláticas de acuerdos.

¿Llevaría el PAN mano para presidente; y el PRD, para jefe de Gobierno?

Es lo que más o menos nos dijo Ricardo (Anaya), que el PAN lleva mano para presidente; y supongo que en ese sentido para la Ciudad de México. Eso es lo que nos han dicho, y nos parece lógico, lo que es importante es que sea claro.

¿Qué escenario ve en el supuesto de que ganara Andrés Manuel López Obrador?

Para mí es claro: no hay proyecto de futuro, un proyecto para jóvenes, porque él representa un pasado, y al mismo tiempo esa manera de ver las instituciones como algo que no es necesario reforzar porque va a estar la presencia de una sola persona; me parece muy peligroso y, desde luego, muy importante la diferencia entre demócrata y no demócrata.

¿Y en el caso del PRI?

Ése es el pasado que tenemos que dejar atrás ya. Es una gran corrupción que nos tiene a todos indignados. Y hasta con el riesgo de decidir equivocadamente.

¿En caso de no llegar a ser la candidata, qué hará en lo personal y en lo político?

Yo voy a ser la candidata.

