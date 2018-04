No está exento México de cibertaques: expertos

CDMX.- Expertos en ciberseguridad de la industria de las telecomunicaciones, consultores e investigadores, advirtieron que México no está exento de posibles ataques de hackers, intromisiones maliciosas y de las llamadas fake news para tratar de incidir en la opinión de los electorales. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

En el foro de análisis y discusión “Ciberseguridad en las elecciones”, el exresponsable de ciberseguridad de la Casa Blanca con Barack Obama, John F. Banghart, aseguró que el mayor riesgo en las elecciones en México es el mismo que en EU.

El experto dijo que en nuestro País algunos de los retos de seguridad cibernética que enfrenta el método electoral consisten en que “suelen ser sistemas muy mal configurados” y hay problemas de aplicación, vulnerabilidades que podrían evitarse.

“Tenemos sistemas de votación, computadores y sistemas que son vulnerables, se pueden simplemente violar, se pueden comprometer desde el punto de vista de ciberseguridad, se pueden hackear los sistemas para que no se registren los votos, o para que se cambien los sufragios, o para que los votos no se lean”, alertó.

Sobre las noticias falsas en redes sociales el exdirector de Ciberseguridad de EU explicó son un riesgo, pero de otro tipo.

“Si envío un post por redes sociales o un mensaje de Twitter (diciendo) ‘debes votar por este candidato y no debes votar por él, por esto’, éste no es un problema de ciberseguridad (…) porque se usa la plataforma legalmente y para lo que fue diseñada. Sí hay riesgo, pero es de influencia, de cambiar las mentes y los corazones de las personas, el sentido del voto no lo es”, explicó Banghart.

FAKE NEWS SÍ INFLUYE EN INDECISOS

Al foro asistieron el exrector de la UNAM y presidente del Consejo Directivo de The Aspen Institute México, Juan Ramón de la Fuente; el presidente del Patronato de la Fundación Miguel Alemán, Miguel Alemán Velasco; la expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, y la articulista Enriqueta Cabrera, entre otros.

De la Fuente aseveró que “estamos ante un problema global y nadie está exento, y como bien nos han dicho, se requiere cooperación, colaboración y asesoría de expertos para enfrentar esas situaciones”.

Por su parte, Javier Murillo, CEO de Metrics Digital, advirtió que en México existe una estrategia cibernética similar a lo que hizo Cambridge Analytica –empresa británica que usó de manera ilegal los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook–, que tiene como objetivo utilizar las fake news para influenciar en los votantes indecisos.

Murillo explicó que en el país hay 85 millones de usuarios de internet, de los cuales 20.5 millones tienen cuentas falsas o duplicadas, y hay 8 millones de cuentas de redes sociales que están posicionando información relacionada con las elecciones del próximo 1 de julio.

“Esta operación está atacando a los indecisos, quienes pueden cambiar una elección, los están microtargueteando la información. La propaganda busca separarnos de nuestras coincidencias, es decir, polarizar, darnos información para que decidamos abandonar una idea para irnos por otra, eso es lo peligroso”, detalló.

Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), recordó que tras el escándalo de Cambridge Analytica, se puso de relieve el papel de las noticias falsas en los procesos electorales y la protección de los datos personales.

Señaló que un estudio de la Universidad Estatal de Ohio describió que las fake news desanimaron a cerca de 4 por ciento de los votantes de Barack Obama para salir a sufragar por Hillary Clinton; que esas noticias falsas le costaron a la candidata estadounidense 2.2 puntos en los tres estados cruciales para la elección: Michigan, Wisconsin y Pennsylvania.