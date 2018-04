Niña víctima de helicóptero donde viajaban Murat y Navarrete pide ayuda a EPN

Una niña solicitó ayuda al presidente Enrique Peña Nieto, por la situación en la que se encuentra tras ser víctima la caída del helicóptero en el que viajaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reveló Quadratín.

Ella es Monserrat González, de 12 años de edad, quien en Twitter muestra la amputación de su pierna derecha, en tanto que la pierna izquierda tiene graves heridas:

“Mi nombre es Monserrat González y soy la niña afectada en aquel accidente del helicóptero donde venía viajando el señor Gobernador en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. “Yo le quiero pedir al señor gobernador (Alejandro Murat) y al presidente Enrique Peña Nieto que me den un seguro de vida, que me ayuden en mi casa, en mis estudios y que me den un transporte para transportarme porque no tengo en qué. Y mi otro pie mire como está”.

La agencia Quadratin señala que Monserrat resultó herida, junto con su madre y hermanas, cuando la aeronave cayó cuando se encontraban en campo abierto, luego de abandonar su casa como parte del protocolo activado a causa del terremoto de 7.2 grados con epicentro en la Costa de Oaxaca.