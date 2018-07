Niña de 4 años muere tras caer de juego mecánico en Guanajuato

Una niña de cuatro años murió al caer del juego mecánico “el martillo” en la feria de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo, Guanajuato.

El incidente sucedió a primeras horas del lunes, y aunque fue trasladada a un hospital para tratarla de un traumatismo encefálico, perdió la vida horas después.

El gobierno municipal descartó que el deceso haya sido por falla mecánica y responsabilizó a la madre y a la empresa, pues el juego es apto para mayores de 10 años.

“Este accidente no fue a causa de una falla mecánica, sino por la desatención del adulto que acompañaba al infante de tres años a un juego no apto para su edad… Aunado a esto, el operador del juego, no impidió el acceso de la menor a un juego no apto para su edad”, indicó en un comunicado.

Protección Civil informó que la empresa del juego mecánico no contaba con el permiso para operar, además, fue la misma en la cual una mujer murió hace dos meses de la misma forma.

En esa ocasión, la mujer de 50 años cayó de “el martillo” junto con su hija; la primera perdió la vida, mientras que la menor resultó lesionada.

Autoridades ya comenzaron la investigaciones del hecho donde la niña cayó de una altura de alrededor de 10 metros.

La ahora fallecida estaba de visita con su madre en el estado visitando a unos familiares. Ellas residían en Estados Unidos.

Fuente: SDP Noticias