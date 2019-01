Niña de 10 años se suicida como “regalo” de Día de Reyes para su madre

Un trágico Día de Reyes tuvo la comunidad de Cosío, Aguascalientes, el pasado 6 de enero, con el suicidio que una niña de 10 años “regaló” a su madre.

Según lo reporta el sitio de noticias Debate, la menor decidió quitarse la vida ese día dentro de su domicilio para que su progenitora “fuera la mujer más feliz del mundo”.

Policías de la localidad señalaron que familiares de la niña llegaron al domicilio en la comunidad Refugio de la Providencia donde la encontraron colgando y sin signos vitales.

A lado de su cuerpo se encontró una carta con el desgarrador mensaje que la menor dejó a su mamá, de quien se desconoce su paradero.

“Queridos santos reyes solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no este, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa…Quiero que mi mami este tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad…

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”, dictaba la carta.

El cuerpo de la menor fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad, donde se confirmó que la causa de la muerte fue por “asfixia por ahorcamiento”.

En tanto, se informó, la Dirección General de Investigación Pericial abrió una carpeta para localizar a la madre de la niña, quien desde el día de los hechos desapareció.

Fue el tío de la menor quien reconoció el cuerpo en la morgue.