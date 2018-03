‘Niña Bien’ te invita a votar por ‘Ya sabes quién’

Ciudad de México.- Al ritmo del reguetón, Almudena Ortiz Monasterio, quien se hace llamar Niña Bien, llama a votar por “Ya sabes quién”. Lo anterior lo publicó el diario Milenio.

En un video que circula por WhatsApp, la joven asegura que “lo de hoy es sacar al PRI”.

La grabación dura dos minutos con 43 segundos y la chica aparece en un templo acompañada de su familia y empieza a argumentar por qué dará su voto a “Ya sabes quién”, a pesar de que no les parezca a sus papás.

“Padre, usted dirá que estoy loca, algo me provoca con razón no se equivoca, puede ser, me cansé, pequé, no sé qué hacer, aunque sea una niña bien, voy a votar por Ya sabes quién. Escúcheme, please, cambiamos el destino de nuestro país. Papi, no te quiere ofender y así, pero lo de hoy es sacar al PRI”, dice la canción.

Continúa: “no me apures, neta no me censures. Sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes, sus mentiras me dan pesadillas”.

La cantante del video aparece en varios escenarios junto con sus amigas y después el sacerdote que oficia la misa dice: “El voto es como la virginidad, no sé lo des a quien defiende la impunidad”.