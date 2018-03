‘Niña bien’ pagó 15 mil pesos para grabar video en iglesia

Después de la publicación del video titulado “La niña bien invita a votar por ya sabes quién”, grabado en la capilla de San Sebastián, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, Fray Edgar Vega Castañares mencionó que el vídeo fue grabado sin autorización de la iglesia, y sólo se utilizó permiso de la mayordomía, que tuvo un costo de 15 mil pesos.

El responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, a la cual está adscrita la capilla de San Sebastián de Xoco, lugar donde se produjo el material audiovisual, explicó que a principios de enero los mayordomos le mencionaron sobre la posibilidad de filmar una escena de boda, pero nunca comentaron una grabación con fines políticos.

En el mes de enero, los mayordomos me informaron que un grupo de personas se habían acercado a pedir permiso con ese fin. Yo les pedí que pusieran la propuesta por escrito para revisarla y, en su caso, aprobarla, pero éstos ya no me reportaron absolutamente nada”, explicó Vega Castañares.