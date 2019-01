Niegan suspensión definitiva a Eduardo León Trauwitz, general de Peña Nieto indagado por ‘huachicol’

Una juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva al general Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por el presunto robo de combustibles de Petróleos Mexicanos, y quien promovió un amparo para evitar ser aprehendido.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”.

Hoy, en el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, se celebró la audiencia incidental donde se determinó negar la suspensión definitiva, porque hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha solicitado a un juez federal alguna orden de captura en contra del ex gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex.

Funcionarios federales mencionaron que el general, así como el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, además del general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, ex gerente de Seguridad Física de la SSE, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya, ex gerente de Gestión Técnica de la misma área, son investigados por la FGR.

Este jueves, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dijo que la próxima semana va a dar a conocer la información que tienen sobre el caso de estos militares.

Fuente: Vanguardia