Ni dinero ni plazas para el magisterio; avanza reforma educativa en Senado

Para asegurar la rectoría en la educación, la asignación de plazas magisteriales y el control de la nómina estarán fuera de las manos del magisterio, garantizó el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Rubén Rocha.

Si se quiere tener la rectoría de la educación, no vamos a soltar la nómina ni las plazas… porque no podemos dejar las plazas para que vuelvan a los intereses políticos y corruptos”, enfatizó tras la aprobación en comisiones de la reforma educativa.

La minuta fue modificada en exposición de motivos para refrendar la obligación de garantizar presupuesto a las universidades autónomas, luego de que legisladores priistas acusaron que la reforma impactaba monetariamente a las instituciones por un monto de 50 mil millones de pesos.

La reforma ya cuenta con mayoría calificada; a los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde, PT y PES, se sumaron los de Movimiento Ciudadano y PRD. El PRI informó que hoy definirá.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, explicó que las plazas educativas no se fijarán con el SNTE ni con la CNTE, porque no les aplicará la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino una nueva Ley para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

GOBIERNO NO SUELTA NI NÓMINA NI PLAZAS

Al aprobar en comisiones la nueva reforma educativa, el Senado aclaró que con ella no se soltará ni dinero ni plazas a los sindicatos magisteriales, porque “si se quiere tener la rectoría de la educación, no vamos a soltar la nómina ni las plazas… porque no podemos dejar las plazas para que vuelvan a los intereses políticos y corruptos”, garantizó el presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha.

Durante tres horas de debate, los senadores hicieron cambios en la exposición de motivos, a fin de refrendar que se deben garantizar los presupuestos a las universidades autónomas, que, de acuerdo con el PRI, resultarán lesionadas con la pérdida de 50 mil millones de pesos.

Los grupos parlamentarios fijaron su posición, lo cual evidenció que la reforma ya cuenta con la mayoría calificada, pues a los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde, PT y PES, se sumaron los de Movimiento Ciudadano y los del PRD, mientras que el PRI informó que hoy definirá el sentido de su voto, por lo pronto votó en abstención.

Además del PAN, que expresó diversas críticas y temores políticos por la consecuencia de esta nueva reforma, fueron legisladores de Morena quienes externaron las mayores críticas al contenido de la minuta enviada por los diputados, por lo que plantearon la necesidad de postergar la discusión, a fin de esclarecer las dudas y contradicciones que según ellos tiene, como dijeron José Narro, Blanca Piña y Félix Salgado.

Blanca Piña, integrante de la CNTE, por ejemplo, habló de la contradicción que existe en el décimo sexto transitorio, en el que primero se dice que las relaciones laborales se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B, y, después, dice que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.

En contraste, el resto de los senadores de Morena que hicieron uso de la palabra expresaron su respaldo al contenido de la minuta, como Casimiro Méndez, quien recordó que él protestó contra la “mal llamada reforma educativa de Peña Nieto”, como integrante de la CNTE.

Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación e integrante de Morena, hizo varias aclaraciones. Rechazó que este proceso de aprobación sea un fast-track, porque ya suman cuatro meses de discusión; aceptó que esta reforma no elimina la reforma de Peña Nieto y aclaró que de ninguna manera se ha cedido a las presiones de la CNTE.

Ni el gobierno de Andrés Manuel (López Obrador) es irresponsable ni los de la Coordinadora han pedido plazas… si queremos la rectoría del Estado en la educación, no se puede ni soltar la nómina ni soltar las plazas… cuando venga la ley secundaria vamos a actuar de esa manera, de que no pueden dejarse las plazas a como se administraban políticamente; corruptamente en el pasado; incluso hasta ahora”, destacó.

“EL ESTADO MANTIENE LA RECTORÍA EDUCATIVA”

En la iniciativa de Reforma Educativa aprobada por la Cámara de Diputados se establece claramente que será el Estado mexicano quien otorgue las plazas de maestros, reiteró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, desmintiendo versiones que señalan lo contrario.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Moctezuma Barragán afirmó que “se ha tratado de sembrar esta falsa idea de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la nueva iniciativa constitucional le obsequian, por decirlo de alguna manera, el control de las plazas a los sindicatos, Se ha reiterado en múltiples ocasiones que las plazas son del Estado y la iniciativa de reforma constitucional precisamente habla de que la rectoría en materia educativa la lleva el Estado”, enfatizó.

El titular de la SEP rechazó también afirmaciones realizadas por senadores del PRI, quienes señalan que apoyarán esta iniciativa de reforma educativa porque es una actualización de la aprobada en el sexenio pasado.

No. De ninguna manera. La reforma pasada se abrogó. De hecho, todo el texto constitucional completito, como estaba, se borró y la propuesta tiene un nuevo texto y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se va a abrogar y la Ley del Servicio Profesional Docente se va a abrogar. Es algo totalmente nuevo”, afirmó. Ironizó que “como en la nueva iniciativa tiene la palabra educación, pues dicen mira, tiene cosas iguales a la pasada”, señaló.

Precisó que esta iniciativa tiene una visión totalmente diferente a la anterior reforma. “Esta iniciativa es en favor de las maestras y maestros de México”, subrayó.

Excélsior