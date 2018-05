Ni “arreglos en lo oscurito” ni confabulación contra AMLO: empresarios

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, negó que en el sector privado exista un complot para hacer un frente contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Los empresarios no estamos en complot ni en una estrategia oculta. Esas son posiciones de campaña”, enfatizó el líder empresarial en conferencia de prensa, luego de que AMLO acusara que Ricardo Anaya les pidió a los empresarios interceder por él para contar con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto.

“No hay ningún tipo de negociación que yo conozca, no está en el ámbito de los empresarios está en el ámbito de los propios partidos políticos hacer alianzas y tener acuerdos, esa es una decisión de los partidos y sus candidatos. Es algo en que los empresarios no podemos meternos. Discutir con ellos el futuro de la nación y nuestra visión sí es lo que nosotros hacemos. No hay arreglos en lo oscurito ni ninguna confabulación de los empresarios. Sí tenemos una visión clara de lo que queremos y no queremos para el país”, abundó.

Dejó en claro que los empresarios del país no tienen candidato y mucho menos impulsan la plataforma de un partido político, pues este sector ha sostenido diálogos públicos y privados con todos los contenientes al cargo de elección popular.

“Estamos en la discusión de un México que creemos que conviene para los mexicanos, un México abierto, libre, democrático y competitivo que nos permita generar empleos. Es lo que nosotros sabemos hacer”, remarcó.

Castañón Castañón insistió en que los empresarios demandan a los partidos políticos y candidatos la mejor estrategia para el futuro del país, a fin de convencer al electorado durante los 60 días restantes para realizar las elecciones.

“No solo con soluciones mágicas y enunciados nos quieran convencer. Queremos discutir a fondo”, manifestó el presidente del CCE, quien confió en que las autoridades electorales determinen un resultado confiable tras el próximo 1 de julio.

Propone a candidatos CCE medidas para impulsar empleo formal

En conferencia de prensa, tras el Día del Trabajo, Pablo Castañón hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que presenten propuestas serias y viablesde cómo impulsarán la creación de más y mejores empleos para los mexicanos.

Fuente: Aristegui Noticias