Nestora Salgado denuncia a Meade por daño moral

Nestora Salgado García, candidata del partido Morena al Senado, presentó una demanda civil contra José Antonio Meade Kuribreña por daño moral ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), en San Lázaro.

Exigió que el candidato presidencial de la coalición Todos por México se retracte y ofrezca una disculpa pública por calificarla de secuestradora durante el debate entre los aspirantes a Los Pinos del pasado domingo, debido a que los jueces la absolvieron por el delito de privación de la libertad y otros ilícitos.

El señor (Meade) ha lastimado mi honra nuevamente porque él no es juez. El candidato del PRI está cometiendo otro delito al llamarme delincuente, secuestradora. Ahora que soy candidata avientan a todos los perros al ataque para bajar mi candidatura. No les conviene que llegue, porque con Nestora viene la voz del pueblo, señaló.

Aseguró que no renunciará a su postulación; por el contrario, la defenderé con uñas y dientes más que nunca.

Recordó que los magistrados la absolvieron de los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad. Le pido al señor (Meade) que ya no esté difamando. Los jueces de los ámbitos federal y local ya resolvieron en mi favor. No se vale que estén acusando para juntar votos, para atraer a la gente. Yo no necesito subirme encima de alguien más ni difamarlo.

Durante el debate del pasado domingo, el candidato de la coalición integrada por PRI, PVEM y Panal calificó de delincuente y secuestradora a Nestora Salgado, sin decir que la luchadora social y ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue declarada inocente por tres jueces federales de distrito.

Al acudir al Palacio de Justicia Federal para presentar una demanda por daño moral contra José Antonio Meade, la activista social Nestora Salgado señaló: No se vale que estén acusando para juntar votosFoto Guillermo Sologuren

Juicio sin parte acusadora

Salgado reiteró que durante el tiempo que estuvo en prisión y el juicio seguía su curso, las presuntas víctimas nunca se presentaron a declarar. Son cinco años. Me arrestaron en 2013 y salí en 2016. Nunca una sola persona se presentó a carearse conmigo ni ratificaron sus denuncias. Explicó que lleva dos años en libertad y en ninguna de las audiencias y citatorios se presentó la parte acusadora.

El señor (Meade) está jugando con la mente de los mexicanos queriéndome poner la máscara de secuestradora, porque a todo aquel que escucha secuestro le duele el corazón, porque ese delito es algo de lo más aberrante que nosotros condenamos en forma enérgica, porque no podemos permitir que estén secuestrando, asesinando y desapareciendo gente.

Acompañada por su abogada, Susana Mercado, Salgado dijo que tiene las boletas que comprueban su libertad. Me arrebataron dos años y ocho meses de mi vida porque de palabra alguien dijo que secuestré, por eso me encarcelaron sin hacer una investigación plena. El resultado de los jueces aquí está (mostró las documentos de su liberación), donde dijeron que no hubo delito porque no hay evidencia para que se me acuse.

Fuente: La Jornada