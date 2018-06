En entrevista con Proceso, la activista Nestora Salgado dice sobre la campaña mediática en su contra encabezada por el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade:

“Meade se dejó utilizar por gente que se va a beneficiar de todo esto. Él no va a salir beneficiado porque ya no va a levantar. Va muy abajo. Entonces, como ya no le ven futuro, lo están utilizando para que alguien se beneficie en Guerrero”.