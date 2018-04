Navarrete Prida dialoga con Episcopado tras reunión de obispo con narco

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, encabezados por el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega.

En su cuenta de Twitter @navarreteprida, el titular de la dependencia detalló que durante el encuentro dialogó con los obispos sobre diversos temas de interés en común.

En la red social, Navarrete Prida publicó dos fotografías del encuentro de este lunes.

REUNIÓN DE OBISPO CON NARCO NO VIOLENTA LA LEY

El encuentro del Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con un capo de la droga de la Sierra de Guerrero es resultado de la ausencia del Estado de Derecho y de la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para restaurar el orden social y el bien común en la entidad, coinciden especialistas.

En entrevista con Excélsior, Bernardo Barranco, sociólogo especialista en temas religiosos, indicó que Rangel Mendoza no está cometiendo ningún delito, ni violentando la ley, ya que su interlocución – en este caso- con los narcotraficantes de la zona, está respaldada por el Artículo 24 Constitucional, que garantiza la libertad religiosa.

El hecho de que el Obispo se haya reunido y haya sido un interlocutor, no quiere decir que el Obispo vaya a pactar con el crimen organizado. Lo que está haciendo es servir de puente con el narcotráfico, en una zona donde no hay estado de derecho, donde las autoridades locales y federales han sido incapaces de imponer un orden social, porque está plagada de asesinatos de sacerdotes, funcionarios y de más de diez asesinatos de candidatos por el crimen organizado.

Él está en una región que es tierra de nadie o más bien, tierra del crimen organizado, donde su interlocución sirve para resolver problemas regionales, como lo fue el asunto de restablecer servicios de agua y de luz, todo esto, en función del bien común, lo cual es una labor, que desde su libertad religiosa, está garantizada en el Artículo 24 de nuestra Constitución, que le da el derecho de conversar con quien quiera sin limitaciones”, detalla Bernardo Barranco.

Añadió que no existe ninguna razón para objetar la actuación del Obispo de Chilpancingo-Chilapa en torno a que está interfiriendo con el proceso electoral, como lo ha cuestionado el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez, porque el cura no está llamando a votar en favor o no de un candidato.

Recordó que cuando el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, era Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció públicamente la importancia que la Iglesia católica tuviera diálogo con los narcotraficantes.

La ley es muy clara, prohíbe que la iglesia interfiera en el proceso electoral, cuando esté favoreciendo o coaccionando el voto en contra o a favor de un candidato, esto no lo está haciendo el obispo, lo que está haciendo es actuar de buena fe y está siendo un instrumento de interlocución que las autoridades no tienen.

Me sorprende mucho las declaraciones del consejero electoral Marco Antonio Baños cuestionando el contacto que ha tenido el obispo con el mundo de los narcotraficantes. Me preocupa que diga que está violentando la ley porque es una apreciación que está hecha desde la comodidad de su escritorio.

A mí me gustaría que este consejero se fuera a Chilapa y negociara la estabilidad de las condiciones electorales y entonces sí regresara y cuestionara la actuación del Obispo”, subrayó el especialista.

Fuente: Excélsior