‘Nana Pelucas’ nunca publicó sobre crimen organizado: familia

Guerrero.- Familiares de la bloguera Pamela Montenegro exigieron al fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, que demuestre que el asesinato de la llamada “Nana Pelucas” se debió a sus publicaciones o a amenazas que recibió de un presunto empleado del Ayuntamiento de Acapulco. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

Samuel Muñuzuri, esposo de la mujer, destacó que “Nana Pelucas” nunca hizo una publicación relacionada con la delincuencia organizada.

“Que me explique también cuál es la publicación en la que se basa para decir que mi mujer se la buscó, porque yo no la encuentro, yo he revisado una y otra vez desde ese día y no encuentro esa publicación que me dé, a mí como su esposo, una claridad para decir sí fue por esto”

Destacó que las mantas que se colocaron en 2016 en Acapulco en las que lo acusaban a él y su esposa de tener nexos con la delincuencia organizada fueron sólo por desprestigio.

“Nosotros, en ese momento acudimos a la PGR para saber qué teníamos que hacer. Todas las autoridades nos dijeron que no tenían conocimiento de esas mantas y que ninguna autoridad las había recogido”, agregó.