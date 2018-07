Multa a Morena por fideicomiso criminaliza solidaridad: Pedro Arce

“Esa es una mentira podrida de Murayama, no es cierto que comparten el mismo domicilio fiscal, el contrato establece que el fideicomiso tiene sede en Prados Sur 435, la sede de Morena está en Santa Anita 50, están a 13 kilómetros de distancia”, puntualizó.

Pedro Miguel Arce apuntó que no ve ningún error en la creación del fideicomiso, pues fue ideado para no incumplir la orden del INE de no otorgar recursos del partido a los damnificados.

“Yo no puedo hablar por Morena porque no soy dirigente, pero como presidente del comité técnico del fideicomiso no veo ningún error, porque la decisión del fideicomiso se toma para no contravenir una resolución expresa del INE de no destinarle fondos del partido a la solidaridad”, dijo.