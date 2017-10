Mujer va a prisión por abortar en baño de tienda departamental, familia pide su liberación

Dafne Mcpherson Veloz, acusada de homicidio calificado por abortar en Querétaro, es inocente y debe ser liberada de inmediato, aseguraron abogados y familiares de la joven. Lo anterior lo publicó el diario Sin Embargo.

Dafne, entonces de 28 años, trabajaba en una sucursal de Liverpool en San Juan del Río, Querétaro. Una mañana de 2015, malestares llevaron a la joven al baño del establecimiento, donde abortó de forma involuntaria a una niña que -tras no recibir la atención médica adecuada- perdió la vida.

La joven aseveró que no sabía que estaba embarazada. En una grabación, la joven narró que sintió “como se me rompía una liga, dentro de lo que es el tronco, dentro de lo que es el estómago, y me dieron muchas ganas de ir al baño. No me dio tiempo para sentarme cuando sentí que se cayó algo y me recliné, empecé a sentir que sangraba, me empecé a marear, me senté, volteé a ver y era un bebé”.

Agregó que le “dio miedo, no sabía que estaba pasando, me mareé, perdí el conocimiento”.

Tras los hechos, la joven viajó a la Ciudad de México para someterse a tratamiento psiquiátrico, pero en junio de 2015, policías la detuvieron y la trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Juan del Río.

La joven es madre de otra niña de 5 años.

Estuvo recluida más de un año antes de recibir sentencia. En septiembre de 2016, un juez le dictó 16 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

“Estoy bien, pero no en lo emocional. No puedo estar allá afuera con mi hija. Me quitaron la libertad, me alejaron de mi familia”, lamentó Dafne desde el Cereso.

La joven denunció que “no hubo investigación” en su caso, que se basó “sólo en declaraciones” y en una necropsia con irregularidades.

Agregó que el primer abogado que la representó “no sabía nada y sólo le sacó dinero a mis papás”.