Mujer denuncia a través de un Facebook la violencia física que sufre por parte de su pareja

Una mujer denunció a través de su perfil de Facebook la violencia física que recibió por parte de su pareja, quien de acuerdo con información en su publicación, se desempeña como policía en el Estado de México.

En una transmisión en vivo a través de Facebook, se observa a la joven con el rostro golpeado y una chamarra con manchas de sangre. En el fondo puede escucharse el llanto de un bebé, mientras ella denuncia también con llanto las agresiones que sufre por parte de su pareja.

“Yo ya no voy a aguantar esto. Yo di muchas oportunidades porque siempre quise una familia, pero ya no voy a aguantar esto un día más. Ya no puedo, ya no me voy a seguir callando”, acusa la joven.

Sin dar detalles sobre su ubicación o más información sobre su agresor, la mujer indicó en una publicación escrita que no es la primera vez que el uniformado la agrede, y agrega que está harta y ahora desea que el sujeto sea detenido y juzgado.

“El día de hoy yo me encargo que la persona que me hizo esto, a mí y a mi hijo, se pudra en la cárcel”.

Tras la denuncia, la mujer cerró su perfil de Facebook sin que se sepa su actual estado de salud.

Fuente: Sin Embargo