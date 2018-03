Muere niño al caer en fosa séptica en Culiacán; no había medidas de protección

Un niño de 4 años de edad murió ahogado tras caer a una fosa séptica en Culiacán.

El hecho ocurrió ayer por la noche, cuando se reportó la desaparición del menor por sus padres, durante un encuentro deportivo en los campos La Careada, en la capital del estado.

Tras una hora y media de búsqueda, elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos localizaron al niño, dentro de una fosa séptica.

El pequeño fue rescatado pero ya no presentaba signos vitales; de cualquier manera fue entubado y llevado al hospital general, donde sólo se confirmó su deceso.

La dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán señaló que la fosa era parte de unos trabajos de conexión a la red de la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Culiacán, que no contaba con las medidas de protección pertinentes.

Sin embargo, se aclaró que dichos trabajos no requieren de permisos municipales ni licencias, por lo que la responsabilidad no es del municipio, sino de quienes excavaron, pues no respetaron las normas de construcción.

Fuente: SDP Noticias