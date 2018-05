Morena interpondrá queja ante Conapred contra Lozano por spot que discrimina a los adultos mayores

Por estigmatizar a los adultos mayores, mediante un spot lanzado para atacar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Morena interpondrá una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra Javier Lozano Alarcón, integrante del equipo del campaña de José Antonio Meade, abanderado del PRI.

Según reporta el diario La Jornada, así lo anunció Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien expuso:

“Vamos a presentar una queja por discriminación contra los adultos mayores. Más allá del tema jurídico, me parece que retrata muy bien ese estilo priísta filopanista que es el menosprecio a la gente. El spot retrata muy bien lo que piensan ellos de las personas adultas, de decir que no pueden, que no participen, que no hagan, que no dirijan”.

El promocional en cuestión fue compartido este sábado 19 de mayo en redes sociales por Lozano Alarcón, vicecoordinador de Mensaje de la campaña de José Antonio Meade, tras divulgarse en diversos artículos de opinión que López Obrador enfrenta un delicado estado de salud.

En el spot se observa a una mujer pidiendo a su padre, un adulto mayor con características físicas e incluso el estilo similar a la forma de hablar del político tabasqueño, que no insista en conducir un vehículo, pues ya no tiene las suficientes capacidades para hacerlo.

El promocional finaliza con el mensaje: “Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país”.

