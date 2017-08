Monreal exige a AMLO nueva encuesta o consulta abierta para definir candidato en CDMX

El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, exigió a Andrés Manuel López Obrador realizar una nueva encuesta o llevar a cabo una consulta abierta para definir al virtual candidato de Morena al gobierno de la capital del país.

En un acto público en la explanada de la demarcación que él mismo encabeza, el también exgobernador de Zacatecas pidió a la Comisión de Elecciones, directiva y al Consejo Político Nacional del partido que lidera López Obrador reponer el procedimiento de selección a través de una encuesta base acompañada de dos más “espejo”.

Flanqueado por su esposa María de Jesús Pérez Guardado y una de sus hijas, Monreal Ávila también sentenció: “Tres encuestas siempre ven mejor que una. Quien resulte arriba en los tres estudios tendrá el reconocimiento pleno”, concedió.

Enseguida Monreal envió un mensaje a su similar en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, quien el viernes pasado fue ungida “coordinadora territorial” del partido en la ciudad: “Los resultados no cambian de una semana a otra; si ellos están arriba, seguirán arriba”, acotó.

Una segunda opción sería llevar a cabo una consulta ciudadana a población abierta, vigilada por la autoridad electoral, “o por un consejo de organizaciones no gubernamentales, ciudadanas e independientes, pero con experiencia en observancia electoral”, matizó.

Ricardo Monreal, con una trayectoria política que pasa por el PRI, PRD, PT, MC y ahora Morena, subrayó que “reponer el procedimiento no significa que me den a mí la coordinación”.

“Reponer el procedimiento es reponer la confianza de la ciudadanía en Morena, demostrar que no somos iguales a los demás y que el cambio que queremos para México debe comenzar por nosotros mismos”.

Más aún, fustigó que “una encuesta no es acto de fe, es de ciencia y ayuda a tomar decisiones políticas, pero no sustituye a la política. Soy fundador de Morena y he librado batallas por todo el país por el partido. No puedo guardar silencio, pues soy un militante modesto que ha entregado la mitad de su vida a la construcción de este proyecto”, justificó.

Tras cuestionar los resultados “opacos” y “poco transparentes” de la encuesta interna realizada el 19 y 20 de agosto –pese a que ayer su partido diera a conocer la metodología empleada y los resultados que lo posicionan en tercer sitio de aceptación–, Monreal presumió que 53 consejeros de Morena de la capital –con todo y sus simpatizantes– lo respaldan.

Si bien eran cientos de personas las que se concentraron en la explanada delegacional, era evidente que gran parte fueron “acarreados” y movilizados en camiones y microbuses, con todo y pase de lista luego de terminado el mitin, cerca de las 18 horas.

Igual destacó el sonido con canciones de mariachi de Luis Miguel, la carpa y el equipo de sonido exprofeso para que Monreal mostrara su “músculo”.

Por último, Ricardo Monreal aseguró que no se irá de Morena y que, a pesar de que tiene al menos cinco ofertas para contender por el mismo cargo, la jefatura de gobierno capitalino, se mantendrá en el proyecto de construcción de nación de López Obrador.

“No está en mis planes ser el caballo de Troya o hacerle el juego a los adversarios históricos de AMLO. No soy ingenuo, soy un político serio, responsable. No me precipito en la toma de decisiones de las que sé depende el futuro del país”.

“Sí, estamos de pie, sí se puede. No nos van a doblar. Siempre lucharemos por la dignidad y la democracia. La pelea y la lucha histórica que daremos en la Ciudad de México apenas comienza”, sentenció.

