Ministros buscan desechar impugnaciones a Ley de Salarios

Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por desechar las impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues argumentaron que sus efectos han cesado.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, así como las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña se pronunciaron, sin profundizar en el tema de la constitucionalidad, en contra del proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, en el que se propone la invalidez de la legislación.

Así, coincidieron en que debido a que 15 de los 17 artículos que conforman la ley fueron reformados en abril pasado por lo que la Corte no debe analizar la constitucionalidad de la ley que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente.

En virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por la totalidad de las normas el decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior-criterio que he reiterado desde hace tres años- ahora, incluidas las normas penales, por las razones que he dicho, para preservar la coherencia de mi votación, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación a la constitucionalidad o no del decreto mencionado”, explicó Norma Piña.