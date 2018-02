Miguel Ángel Chico renuncia al PRI luego de 40 años de militancia; se sumará a campaña de AMLO

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera anunció que se suma a la campaña del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de presentar su renuncia a la militancia priista.

Tras 40 años de militancia, el Senador reclamó desaseo en los procesos internos del partido y malos tratos por parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza.

Chico Herrera negó que con su inclusión a Morena pretenda la candidatura a la gubernatura del estado, pero dijo están en pláticas con el precandidato presidencial para seguir su carrera política desde otros espacios.

“Yo no vengo a desplazar a nadie… Hay una candidata (Antares Vázquez) a la que respeto, como una candidata a gobierno del estado, tendré alguna oportunidad en otros cargos de elección popular”.

Comentó que al renunciar al partido también se separa del grupo parlamentario en el Senado, pero declarándose legislador sin partido.

Con su salida del PRI también dejarán el partido liderazgos que han estado trabajando con él en los 46 municipios.

A la rueda de prensa a la que convocó la mañana de este sábado, lo acompañaron tres militantes, pero aseguró que por la premura no pudo comunicarse con el resto de los priistas que están por dejar el partido para sumarse al proyecto de Morena.

Chico Herrera estuvo acompañado de su esposa Mausita Rodríguez, quien también se va del PRI después de 33 años de militancia. Además, estuvieron Guadalupe Ferrer de Celaya, José Aguirre de Irapuato e Ignacio Soto de San Miguel de Allende, quienes también dejarán el partido.

En el caso de la actual secretaria general del partido, Luz María Ramírez Villalpando, cercana colaboradora de Miguel Ángel Chico, se quedará como militante.

“NO LO VEO FUTUTO AL PRI”

Luego de anunciar su salida del partido, auguró que el desaseo con el que se han manejado los procesos internos terminará con el partido.

“No se han manejado las cosas con equilibrio político, las candidaturas no están con la participación de las diferentes corrientes. No deseo que le vaya mal al PRI, de ninguna manera, pero no le veo un futuro efectivo”.