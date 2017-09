“Mi madre me amamantó y sigue estando buenota, buenísima”, dice “El Bronco” en acto público

Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, utilizó a su madre como ejemplo para invitar a las mamás a que amamanten a su hijos.

En el evento “Lazos por una lactancia exitosa”, Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, contó que su madre Basilisa lo amamantó a él y a diez de sus hermanos y aún sigue estando “buenota”.

“Yo fui amamantado por mi madre, tuvo diez hijos y no le pasó nada, sigue estando buenota mi mamá, buenísima está mi mamá y no le pasó nada; luego fui viendo cómo vamos avanzando en las generaciones subsecuentes y fuimos olvidándonos de lo más preciado que es la naturaleza”.

Presumió que a sus 60 años ha ido sólo en dos ocasiones al hospital y todo lo arregla con algunas inyecciones o un “mejoralito”, debido, según él, a que su mamá le dio pecho cuando era bebé.

“El amamantar es un derecho, quizás hay muchas que digan yo no, pero el derecho a ser amantados luego se los van a reclamar por todo esto, porque yo tengo 60 años y he ido dos veces al hospital, cuando mucho he recibido unas diez doce inyecciones y nada más […] Me tomo un mejoralito y me da sueño, no he necesitado en 60 años nada, gracias a que mi mamá me amamantó, y mis hermanos igual, esa es la primera prueba”.

Además confesó que él quiere que sus hijos crezcan con este método de alimentación, sin embargo a su esposa no le agrada por lo que a veces la tiene que forzar.

Mientras transcurría el discurso un bebé comenzó a llorar. El Gobernador le recomendó a la mujer que lo cargaba que lo amamantara ahí mismo para que se tranquilizara.

“Dale pecho, y verás que deja de llorar, no te de pena, nosotros aquí todos somos respetuosos, nos da gusto verlo, no es morbo”.

Finalmente “El Bronco” indicó que a su parecer el tiene cerebro femenino porque puede desarrollar varias cosas al mismo tiempo.

“Ahorita observaba, cómo le ponen atención al niño y a mí, no descuida a su hijo ni lo que está pasando, es una capacidad enorme de la mujer, yo tengo cerebro femenino, chateo y escucho a la vez”, señaló El Bronco.

Fuente: Sin Embargo