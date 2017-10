Mi destitución, con fundamentos deficientes de la PGR: Santiago Castillo al Senado

El extitular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, envió un oficio al Senado de la República para que se analice su remoción ordenada por el procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, al considerar que existen irregularidades y deficiencias en los argumentos expuestos para su destitución.

En la misiva, Nieto Castillo señala que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, le notificó personalmente de su salida la mañana del viernes 20 de octubre, para el cargo que asumió en febrero de 2015 y en el que debía permanecer hasta noviembre de 2018.

El exfiscal recordó que la ley establece que el Senado tiene la facultad de, en un plazo de 10 días hábiles, objetar la salida del fiscal y restituirlo en su cargo, por lo que solicitó a la Cámara Alta analizar su remoción y, en votación abierta, resolver si el caso permite o no que se objete la decisión del procurador en funciones, de quien también cuestionó si tiene las facultades para remover a un funcionario emanado del aval de senadores.

“Destaca la ausencia de un procedimiento en el que se me haya informado las razones por las que se me pretende destituir y se me haya dado la oportunidad de defenderme y presentar pruebas. El acto en cuestión tampoco está debidamente motivado, en el sentido de que en él expresen las razones por las que mi conducto pudo haber infringido algún ordenamiento. La fundamentación es igualmente deficiente, en razón de que los preceptos citados en el oficio en cuestión no son aplicables a los hechos que vagamente se me pretenden imputar”, se lee en el documento.

El procurador en funciones removió de su cargo a Castillo por supuestas faltas al código de conducta de la PGR al declarar a medios datos o avances de carpetas de investigación en cursos. El Senado analizará iniciará este martes el análisis de la remoción de Santiago Castillo y podría definir el mecanismo con el que se ordenará la comparecencia de Alberto Elías Beltrán, quien esta noche dijo a Carlos Loret de Mola que el ex fiscal no es un “chivo expiatorio”.

Fuente: SDP Noticias