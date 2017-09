“Mi ciclo en Morena está por llegar a su fin”: Monreal

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, anunció hoy que en los próximos días formalizará su salida de Morena.

“Tengo claridad de lo que está pasando. Percibo y siento con toda convicción que los ciclos se concluyen. Mi ciclo se está concluyendo en Morena y no lo digo con gusto, lo digo con pena, con tristeza. A mí me ha costado mucho fundar Morena; tengo respeto por sus militantes y dirigentes”, dijo en declaraciones a Radio Fórmula.

La decisión de Monreal se da luego de perder la elección interna para elegir al coordinador de los trabajos de Morena en la Ciudad de México, paso previo antes de ser el candidato al gobierno de la capital mexicana.

En la ronda de entrevistas que ofreció el exgobernador de Zacatecas después del proceso interno que favoreció a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, Monreal dejó entrever su salida inminente de Morena que, tras 17 días de pensarlo, finalmente hizo pública.

“Es normal que por dignidad tengas que separarte de Morena. Estoy en la espera de la respuesta (a la propuesta que hizo a la dirección nacional de Morena para reponer el procedimiento o realizar una elección primaria), pero no soy ingenuo. Entiendo que hay una corriente en Morena que no quisiera verme adentro, les hace ruido que me mantenga. Tomaré mis decisiones pronto, no tardaré. No puedo estar en la indefinición permanente y generar falsas expectativas”, dijo.

Aunque en entrevista con Proceso, Monreal Ávila admitió que López Obrador incumplió su palabra, declaró a Fórmula que no se siente engañado por López Obrador.

Por el contrario, dijo que el tabasqueño está en la etapa más importante de su vida pública, por lo que entiende que a veces los acuerdos no se cumplan. “El acuerdo con Morena no fue pacto con Dios y deseo al aspirante presidencial suerte, que Dios le ayude”.

El funcionario delegacional reiteró que es un hombre de palabra, por lo que jamás atacará a López Obrador. “Creo en su proyecto, aunque yo no esté ahí”, enfatizó.

Sobre el Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y MC, Monreal explicó que es un intento serio y fuerte, el cual va más allá de ir contra López Obrador y dijo que conoce a todos los líderes de los partidos, aunque refirió que Alejandra Barrales es la mejor posicionada del PRD para ser jefa de gobierno.

Fuente: Proceso