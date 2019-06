México tiene derecho a reforzar medidas de control migratorio: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que México tiene el derecho de reforzar sus medidas de control migratorio y seguridad, tal como ocurrió ayer por la tarde en Chiapas cuando un grupo de alrededor de 500 migrantes irrumpió por la fuerza pretendiendo recorrer territorio nacional sin querer regularizarse.

“Nosotros lo que queremos es que la gente entre ordenada, no irrumpa a nuestro país, nosotros tenemos nuestra soberanía, tenemos nuestras leyes.

“Yo creo que nadie puede violentar nuestra ley, nuestra soberanía y nuestro país de una forma como lo estaban haciendo, irrumpiendo, incluso en algunos casos de manera agresiva a nuestros agentes migratorios y también a nuestra policía”, advirtió.

En breve conferencia de prensa, previo a encabezar la sesión del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la funcionaria señaló su extrañeza de que justo cuando se realizaba la reunión en Washington del canciller mexicano, Marcelo Ebrard con el Vicepresidente, Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ocurriera esta irrupción violenta de migrantes, particularmente provenientes de Honduras.

“Lo que queremos-y no me cansaré de decirlo-una migración ordenada, segura y regular, entonces tienen que regularizarse y entrar en una forma ordenada, pero esta irrupción violenta en el puente de Chiapas pues como que me parece un poco coincidente, por decirlo menos”

A pregunta expresa sobre si buscarían incrementar en los próximos días la presencia de elementos de seguridad de las distintas corporaciones que apoyen las labores del Instituto Nacional de Migración en el control de las caravanas, Sánchez Cordero respondió afirmativamente.

“Yo creo que sí, tenemos todo el derecho, somos un país soberano, tenemos leyes migratorias, tenemos que aplicarlas y se tienen que respetar.

“Yo no entiendo porque se dice que se violan los derechos humanos cuando lo que queremos es regular la población migrante para poderles ofrecer servicios y que hagan valer sus derechos humanos a la salud”

La responsable de la política interior denunció la operación de bandas que reclutan a migrantes para conformar estas caravanas que buscan ingresar por cualquier punto de la frontera sur de nuestro país, no necesariamente por la garita y ya dentro se vuelven a encontrar en algún punto.

“Nosotros tenemos, de verdad, detectadas organizaciones que se encargan de reclutar a través de redes sociales a migrantes para entrar en caravanas y que están provocando un fenómeno tipo hormiga de entrada en nuestro país porque tenemos una frontera muy porosa porque en algunos lugares del rio Suchiate se puede entrar caminando”.

La secretaria Sánchez Cordero dijo que no se encuentra en Washington porque la negociación tiene que ver con la relación bilateral que la lleva el canciller Marcelo Ebrard.