Mensaje de AMLO envalentona al peso y tiene su mejor desempeño desde mayo; el dólar retrocede

El peso mexicano se apreció este martes ante una debilidad internacional del dólar y tras las señales enviadas por Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, en cuanto a que se mantendrá la autonomía del Banco de México (Banxico) y habrá una política macroeconómica estable en su Gobierno.

La divisa mexicana alcanzó su mejor desempeño desde mayo, tanto en su cotización spot como en ventanillas bancarias.

El pasado viernes, previo a la elección en México, el dólar al mayoreo cerró en 19.9078 unidades y en bancos finalizó en 20.40 pesos.

El peso también se vio apoyado por una recuperación de los precios del petróleo en el mercado de materias primas, luego de que Arabia Saudita se comprometió a elevar su producción a un nivel menor al demandado por Estados Unidos.

En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostró un incremento de 47 mil 071.02 unidades, una ganancia de 0.89 por ciento.

El mercado mexicano también fue de los que mostraron ganancias trimestrales, con 3.34 por ciento, junto a Colombia que avanzó 4.95 por ciento.

TRANQUILIZA DISCURSO DE AMLO

Un factor interno que apoya la estabilidad del peso y generó ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores fue la declaración de Carlos Urzúa, quien será Secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que se mantendrá la autonomía del Banco de México y el régimen de libre flotación del tipo de cambio.

Hoy, tras su reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, López Obrador ratificó la declaración de Urzúa y reiteró su deseo de continuar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), otro de los temas que preocupa al mercado.

“Hablamos de varios temas, del TLCAN, nuevo aeropuerto, Reforma Energética, presupuesto, seguridad y llegamos a la conclusión de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el falló y me nombre Presidente electo, en tanto no exista, no podríamos establecer una relación institucional como se desea, vamos a ser respetuosos de las formas, todo a su tiempo” dijo en su mensaje a medios.