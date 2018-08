Meade no va a trabajar en el próximo gobierno: AMLO

Luego de sostener una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia de prensa en la que puntualizó que el ex candidato presidencia, José Antonio Meade no participará en su administración.

Cuestionado por la posible integración del ex secretario de Haciendo a su equipo de trabajo, el virtual presidente electo refirió que no está contemplada tal opción por ninguna de las partes.

“No porque él no está planteando trabajar en el gobierno, él no tiene ese propósito. Lo único que puedo decir es que él no tiene intención de trabajar como funcionario público, solo eso puedo indicar por respeto al licenciado Meade. Nadamás decirles que no va a trabajar en el próximo gobierno”, respondió a pregunta expresa de una reportera.

Cabe destacar que el pasado 3 de agosto, el tabasqueño sostuvo un encuentro con Meade Kuribreña en su casa de transición, tras lo cual se especuló la presunta integración del candidato priista al proyecto de López Obrador.

Fuente: SDP Noticias