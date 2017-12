“Meade debe asolearse para que lo conozcan”: AMLO

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, tendrá que asolearse y visitar los pueblos para que la gente lo conozca. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

“Meade tendrá problemas, porque va a tener que asolearse”, dijo López Obrador, quien ironizó que seguramente el precandidato presidencial estará en Pinotepa, Putla, Juxtlahuaca, así como él lo hizo.

Detalló que conoce una encuesta de SABA Consultores, que señala que a Meade lo conoce o han oído hablar de él 39% de los mexicanos.

“Le tienen que seguir metiendo a la matraca, seguir inflando, porque no hace ni burbuja, estaba mejor [Miguel Ángel Osorio] Chong”. Sobre Mikel Arriola, quien se registrará como precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, el líder de Morena auguró que no ganará la capital, pues no lo conocen. “La gente ya no quiere a los corruptos, no quiere más de lo mismo, la gente quiere un cambio verdadero, esa es la realidad”, expresó.