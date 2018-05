Meade asegura en Tercer Grado que Peña Nieto sí es honesto

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, defendió al presidente Enrique Peña Nieto. “Sí es honesto”, dijo el exsecretario de Hacienda en el programa Tercer Grado, reveló Nación 321.

Aunque aseguró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto sí hubo impunidad en su gobierno y en los 32 estados, así como un problema de tráfico de armas y no haber quitado el dinero a la delincuencia organizada, considera que el presidente es honesto.

Incluso dijo que sobre Carlos Romero Deschamps el Poder Ejecutivo no tiene que juzgar sobre la presunta corrupción que hacen los políticos, “no nos toca hacer jueces de funcionarios o políticos, le toca al ministerio público”.

De hecho increpó al periodista René Delgado a que si tiene una denuncia contra el líder petrolero lo denuncie.

Meade dijo a los que dudan del PRI por problemas como la inseguridad y la corrupción, “que no se hagan bolas y voten por mí, tengo las mejores propuestas”, comentó luego de que Leo Zuckermann dijo que hay personas que consideran que Meade “es honesto”, pero dudan de votar por él por el partido que representa.

“Nadie está planteando continuidad. (…) Es un cambio con rumbo, que reconozca lo que está mal y que hay que corregir (…) El mensaje importante no es quién va a cuidar a nuestros abuelos sino cuál es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos”.

El candidato del PRI, quien por cierto ya se puso el chaleco rojo tradicional de los priistas, aseguró que la elección presidencial no se resuelve en las encuestas sino en las urnas.

En su participación en Tercer Grado este lunes, el exsecretario de Hacienda aseguró que en ninguno de los más de 170 países que eligen presidente los resultados se definen en las encuestas, esto luego de que se le cuestionó sus posibilidades reales de ganar la Presidencia al ir en el tercer lugar en las preferencias.

José Antonio Meade, en entrevista con Televisa, aseguró que esta elección será recordada por saber en qué lado de la historia se estuvo.

Aseguró que él es la mejor opción para los mexicanos. Sin embargo, el periodista Joaquín López Dóriga dijo que sus planteamientos no han tenido eco en la ciudadanía, a lo que Meade respondió que aún están en el primer tercio de la campaña, por lo que van para allá, incluso la decisión del cambio de dirigencia en el PRI fue un “ajuste” para corregir el rumbo.

De hecho también se le cuestionó por qué no tenía un libro donde planteara visión del país y sus principales propuestas como los tuvo Enrique Peña Nieto, previo a las elecciones del 2012 y como lo tiene AMLO previo a las elecciones del 2018.

Meade dijo que la siguiente semana sacará su libro, aunque no sabe aún el título porque es lo único que no escribió. “No me acuerdo como se llama. Pero lo único que no escribí yo es el título”.

Con respecto a temas como el matrimonio gay o la eutanasia, el candidato dijo que respetará lo que diga la Constitución.

El candidato del PRI aseguró que Andrés Manuel representa un riesgo para la estabilidad del país.

“Lo que vemos es la reacción violenta, autoritaria (…) AMLO pone en peligro empleos e inversión”

Meade aseguró que el pleito de hoy no es entre empresarios y AMLO, sino que el pleito le preocupa al trabajador porque según Meade una administración lopezobradorista podría ahuyentar las inversiones.

Meade aseguró que cuando AMLO y Morena han estado cerca de ganar, el peso ha caído con respecto al dólar.

Además criticó la propuesta de amnistía de Andrés Manuel: “Proponer es lo contrario y atenta al elemental sentido de justicia”. Finalmente, dijo que no hay manera de que una persona viva sin tarjetas de crédito como ha dicho AMLO, reiterando su idea de que ha sido un “fantasma fiscal” y no ha dicho claramente de qué y cómo vive.