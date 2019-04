Me parece maravilloso la conferencia de AMLO, ningún otro presidente lo hace: Jorge Ramos

El periodista Jorge Ramos aseguró que le parece “maravilloso” lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace todos los días en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, al considerar que pese a las diferencias y críticas a su postura, el mandatario se somete a un ejercicio de cuestionamiento constante por parte de los periodistas y la ciudadanía.

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el comunicador dijo, respecto a la polémica desatada por su choque con el presidente durante la conferencia del pasado 11 de abril, que le sorprendió el tono de las críticas a su intervención, pues más allá de concentrarse en el fondo de sus planteamientos, el incremento en el número de homicidios en el país, sus opositores se lanzaron en contra de la “forma” en que realizó sus preguntas y en la que encaró a López Obrador.

“Aquí en México hay una gran libertad de expresión. Me llama mucho la atención lo que pasó en redes sociales, he escuchado muchas críticas a mi trabajo. Al final de cuentas, independientemente de lo que pasó, lo que queremos es que las cosas mejoren, que no sigan matando a mexicanos”

En cuanto al valor de las comparecencias diarias de AMLO, el colaborador de Univisión y el diario Reforma dijo que ese tipo de ejercicios no se realiza en ningún otro país del mundo. Ramos hizo un llamado a todos aquellos inconformes con las preguntas planteadas por sus colegas a que asistan a Palacio Nacional y aprovechen la ventana abierta por el gobierno para plantear sus respectivas inquietudes.

“Me parece maravilloso que un presidente realice una conferencia de prensa de todos los días. Es algo que ningún Presidente en el mundo lo hace… se me hace extraño que ningún opositor use ese espacio para cuestionarlo”

Respecto a si sintió un “maltrato” similar a su entrevista de hace unos meses con el presidente Nicolás Maduro, donde se le confiscó su equipo de grabación y teléfono celular, o aquella disputa durante la campaña para la elección presidencial de Estados Unidos (EU) con el entonces candidato Donald Trump, en la guaruras lo sacaron de la conferencia de Trump, Ramos aseguró que AMLO nunca será Maduro, ni México será jamás nunca Venezuela, por lo que existen diferencias abismales en cuanto al manejo del Ejecutivo federal y sus contrapartes en sudamérica y la Casa Blanca.

“México no es Venezuela, López Obrador no es Maduro ni será jamás Maduro. Cuando yo voy a una conferencia de Donald Trump en el 2015, me saca un guardaespaldas a empujones. Había diferencias con el presidente, pero aquí puedo hablar 21 minutos con él y no pasa nada, aguanta todas las preguntas. Las diferencias con Trump y Maduro, son abismales”.



JORGE RAMOS. PERIODISTA.