Me mocharé la mano si el INE comprueba irregularidades: El Bronco

Ante estudiantes de la Ibero, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que se “mocharía la mano” si el Instituto Nacional Electoral (INE) comprueba alguna irregularidad en su campaña. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Durante un foro en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes cuestionaron al gobernador de Nuevo León con licencia por la investigación que lleva a cabo el INE por triangulación de recursos hacia su campaña, uso de funcionarios públicos para la recolección de firmas y credenciales falsas.

– ¿Si llegarán a comprobar su fraude, se mocharía su mano? -le preguntó José Francisco.

– Si, mira, yo no soy culpable, pero si lo soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrar que en México hay hombres honestos. No tengo miedo a eso porque sé que tengo la razón.

Durante el foro, Rodríguez Calderón defendió su candidatura y reiteró que no declinará por ningún otro aspirante.

Reconoció que como gobernador se equivocó al llamar “gordas” a las mujeres embarazadas y que, incluso, atendió una recomendación que le hizo la comisión estatal de derechos humanos.

Sin embargo, evadió dar una repuesta sobre la adopción de parejas del mismo sexo, pues dijo que no era el momento y lo que dijera sería usado en su contra.

A su salida del auditorio, “El Bronco” recibido arengas de apoyo, pero también expresiones de rechazo.

“¡Fascista! ¡Misógino! ¡Machista”, le gritaron al aspirante presidencial, quien en entrevista rechazó que sea un macho o misógino. “No soy machista, soy bronco, a lo mejor me expreso duro, pero les pido una disculpa si eso se entendió”.

También fue abordado por un par de alumnos de la normal de Ayotzinapa, quienes con pancartas le pidieron que se pronunciara sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Guerrero.

“No sólo hay que crear una Comisión de la verdad, sino qué hay que decir la verdad. Yo estoy con ustedes, yo soy víctima, y no para que voten por mí, sino porque así lo siento”, dijo.