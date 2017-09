Más de 100 horas después, la fe no cesa en Álvaro Obregón 286: los vamos a ver salir, dicen familias

Han pasado cuatro días del sismo que sacudió a la Ciudad de México y derrumbó el edificio de Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma Norte, y las familias de las víctimas atrapadas siguen alimentando la esperanza de que bajo los escombros hay vida.

Lo hacen porque, dentro de la poca información que les llega, les dicen que se “preparen para cualquier escenario” y ellos eligen pensar en el mejor: en el que los más de 50 desaparecidos salgan vivos de entre el montón de cemento y fierros retorcidos en lo que se convirtió el que fue un inmueble de seis pisos.

Ahí, entre esos escombros, está Jonathan Noé Escamilla de 38 años, quientrabajaba en el departamento de Recursos Humanos del despacho contable del cuarto piso, dice Verónica García, su cuñada.

“Mi hermana está ahorita adentro, no quiere dejar a su esposo. Los días nos parecen eternos, parece que no avanza el tiempo. Volteas para atrás y no lo puedes creer. No hay cifras, esperanza hay mucha, cifras no hay, y todos queremos recibir a nuestros familiares bien. Nos dicen que nos preparemos para cualquier panorama y es inevitable: queremos recibir el mejor panorama todas las familias”, narra la mujer originaria de Morelos.

Jonathan tiene tres hijos: de 12, 8 y 6 años. A los niños más pequeños les dijeron que “su papá se quedó encerrado en un cuarto y están tratando de abrir la puerta”, mientras que al mayor le han contado verdades a medias.

Fuente: Sin Embargo