Mariana Gómez del Campo (PAN) critica a los “fifís de ocasión” y las redes la tachan de “clasista”

La ex Senadora panistaMariana Gómez del Campo Gurzacompartió en sus redes sociales una imagenpor la que usuarios, analistas y personajes públicos la criticaron y calificaron de “clasista“.

En su cuenta de Twitter, la prima deMargarita Zavala y ex candidata a Diputada federal compartió ayer una caricatura hecha por Osvaldo Monos con el texto: “En México hay… Fifí de raza y Fifí de ocasión”. Para ilustrar a los llamados “Fifí de raza” muestra un perro blanco, mientras que los “de ocasión” son representados con uno desalineado y de color negro que viste un traje.

La imagen causó indignación ya que la publicó días después de la polémica boda de César Yáñez Centeno, ex vocero Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2018, y Dulce Silva Hernández, cuyas fotografías fueron retomadas en la portada de la revista ¡Hola!

Académicos como Gibrán Ramírez Reyes y Hernán Gómez Bruera señalaron que la comparación es clasista. El politólogo Ramírez Reyes argumentó que los elementos de la imagen publicada por la panista hace énfasis en la relación entre la raza, la estética y el color de piel de las personas.

Para justificarse ante las críticas, Mariana Gómez del Campo escribió en su cuenta de Twitter: “Es una caricatura… Tranquilos”.

Sin embargo, las críticas de usuarios de redes sociales continuaron, incluso señalaron que por ese tipo de comparaciones los cargos que ha ocupado en el Senado han sido por la vía plurinominal y no por el voto popular.

No es la primera vez que la también ex coordinadora de la Campaña de Jóvenes del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa es señalada por las imágenes que comparte en redes sociales para referirse a los cercanos a López Obrador o a los militantes de Morena con el término “fifís”.

Hace tres días también fue juzgada por compartir la caricatura de dos personas que señala las diferencias entre personas “fifís” por la ropa que usan y lo que portan.

Fuente: Sin Embargo