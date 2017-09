Margarita Zavala debe encabezar el FAD: ‘Cocoa’ Calderón

Margarita Zavala debe encabezar el Frente Amplio Democrático (FAD) debido a su lugar en la cima de las preferencias entre los posibles aspirantes, así lo aseguró Luisa María Calderón, senadora de la República por el PAN.

Es una ‘galla’, se llama Margarita así es porque conoce todo este país, porque conoce la problemática de este país, ha tenido muchos años para conocer como son los problemas en el fondo y cómo es que hay que buscar soluciones y como hay que llamar al dialogo a todos”, aseveró.

La hermana del expresidente Felipe Calderón, calificó al dirigente nacional de su partido, Ricardo Anaya como un político inmaduro al promover la expulsión de los cinco senadores panistas por presunto desacato de los lineamientos de esa institución política.

No alcanzan a entender la pluralidad, que no reconocen los talentos de todos, que han de seguir una línea y si no bueno, vieron ustedes sus expresiones a la Cámara de Diputados que yo creo que son de poca madurez y de intolerancia”, manifestó.

Luisa María opinó que la crisis interna del PAN llegó en un momento oportuno, pues hay tiempo para solventar los problemas antes de las definiciones fundamentales que demandará el proceso electoral de 2018.

Con la compañía del gobernador Silvano Aureoles Conejo, Luisa María Calderón rindió su informe de labores legislativas 2016-2017, donde dio a conocer sus aportaciones dentro del senado al beneficio de las y los michoacanos, en especial del sector indígena de la entidad.

Fuente: Excélsior