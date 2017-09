“Mara, no pidas perdón por ser mujer”: el mensaje a la estudiante desaparecida en Puebla que se volvió viral

El mensaje que escribió una joven llamada Vivien Vázquez para Mara Castilla, quien desapareció la madrugada del 8 de septiembre cuando tomó un Cabify hacia su casa, a la que nunca llegó, se ha vuelto viral.

En su muro de Facebook, una joven identificada como Vivien dedicó un discurso que apoya a la alumna la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), quien ha sido condenada por haber estado de madrugada fuera de su casa.

Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvo a Ricardo Alexis N., el chofer de Cabify que vio a la joven por última vez.

Ricardo Alexei fue localizado en Tlaxcala gracias al GPS del celular de Mara Castillo, que él tenía en su poder.

En la primera declaración que presentó ante la Fiscalía, el conductor aseguró que la madrugada del 8 de septiembre concluyó el viaje y dejó a la estudiante afuera de su casa.

Cámaras de seguridad del fraccionamiento donde vive Mara confirmaron que Ricardo Alexei sí llegó al domicilio, donde estuvo estacionado alrededor de 40 minutos, pero que la joven nunca bajó del vehículo.

Ayer, Gabriela Miranda, madre de Mara Fernanda, exigió a la Fiscalía indagar a fondo el caso de su hija ante el temor de que pueda ser víctima de trata de personas.

En entrevista con E-consulta, la madre consideró que las autoridades no están profundizando en el perfil del conductor de la empresa Cabify que debía llevarla a su casa, al acusar inconsistencias en el tiempo en el traslado y que haya permanecido más de 30 minutos afuera del domicilio sin que la joven descendiera del vehículo.

“ME HAN LLAMADO PARA DECIRME QUE ESTÁ BIEN”

La madre de Mara indicó que al cumplirse las 72 horas de su desaparición, el temor por lo que pueda estarle ocurriendo a su hija ha incrementado, toda vez que piensa que por las características del caso pueda estar relacionado con la trata de personas.

Reveló que este fin de semana recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que la joven estaba bien, pero al intentar indagar más, la conversación fue cortada.

“El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento estamos descartando el secuestro porque no nos han pedido absolutamente nada, pero pensamos que tiene más el estilo de la trata de blancas”, señaló.